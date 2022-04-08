Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Североатлантический циклон «Назима» (Nasim) принес в Санкт-Петербург облачную и дождливую погоду, но воздух начнет прогреваться, сообщил 8 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Елена Молчанова ИА REGNUM ЦНИИ РТК. Петербург.

Температура воздуха минувшей ночью поднялась до непривычных +5 градусов. Как отметил Колесов, последний раз теплее ночь была только пять месяцев назад, 5 ноября 2021 года в городе отмечено +6,5 градусов.

«Такое тепло принес вот этот обширный циклон… Надеюсь, что после него начнется более теплый период и днем уже не будет +1…+2 градуса, как это было 6 числа», — отметил эксперт.

По прогнозу, на 8 апреля, в Северной столице ожидается облачная, утром и днем с прояснениями погода. Также днем ожидается дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +8…+10 градусов, на побережье Финского залива до +6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, днем начнет повышаться.

Что касается прогноза на предстоящие выходные, то в субботу, 9 апреля, также ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, ночью местами. Будет дуть южный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Прогноз на воскресенье, 10 апреля, не сильно отличается от предыдущих дней. Также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.