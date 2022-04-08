Орск, Оренбургская область, , 09:37 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области введен режим повышенной готовности на период прохождения весеннего паводка. Об этом сообщает администрации муниципалитета.

Паводок в Татарии Пресс-служба управления МЧС по Татарии

С 8 апреля службы экстренного реагирования переведены в особый режим работы. Это связано с гидрологической обстановкой в бассейне реки Урал. Основные силы оперативных служб, организаций и предприятий города сосредоточены на предупреждении возникновения и развития ЧС, связанных с повышением уровня воды в реках, бесперебойной работой объектов социальной сферы, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

В период паводка 700 домовладений и 2,5 тысяч человек, проживающих в поселках Крыловка, Урпия, Ора, Тукай, Мирный, рискуют оказаться в зоне подтопления. На случай эвакуации населения и домашних животных подготовлено 175 единиц спецтехники и более 350 человек в помощь из подразделений МЧС, предприятий и организаций города.