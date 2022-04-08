Прибайкальский район, Бурятия, , 09:37 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии организованы поиски пропавшего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Пропавший ребенок

По предварительным данным, 7 апреля двое детей 2010 и 2011 годов рождения вышли из школы в селе Турунтаево и ушли в неизвестном направлении.

Полицейские нашли мальчика 2010 года рождения. Поиски второго ребёнка продолжаются. В поисковый работах задействованы правоохранители и спасатели.

«Дополнительно администрацией района на поиск детей задействовано 39 человек, в том числе: сотрудники полиции, волонтёры, местные жители. Готовится заявка на выезд добровольцев АНО «Лиза Алерт», — отметили в ведомстве.