Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге недвижимость компании «Интерторг» выставят на продажу. Об этом свидетельствует реестр сведений о банкротстве, сообщает 8 апреля издание «Коммерсант-СПб».

Склад

Помещения бывшей сети магазинов SPAR и «Народная семья», которые принадлежат «Интерторгу», будут проданы. Эти активы принадлежат Мушвигу Абдуллаеву. Общая стоимость недвижимости составляет 2,6 млрд рублей.

Площадь всех складов составляет 41,9 тыс. кв. м. и 8,9 га земли. Эти помещения расположены в поселке Шушары и на Софийской улице, 60. За склады придётся заплатить 1,6 млрд рублей. Дата конкурса по продаже не уточняется. Пока активы находятся в залоге у закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Невский берег».

По оценкам экспертов, легче всего будет продать складские помещения, а вот с торговыми будут сложности в продаже по изначальной цене.

Напомним, компания «Интерторг» прекратила операционную деятельность, её признали несостоятельной. Затем поручителей признали банкротами по кредиту «Сбербанка» на сумму в 8,1 млрд рублей.