Иркутск, 8 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Отгрузка угля из Иркутской области в апреле составит 569,2 тыс тонн. Из них — 439,6 тыс тонн отправлены на восток и 129,6 тыс тонн — на запад. Об этом 8 апрел] сообщает телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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«Сдвинулся с места один из главных вопросов предыдущего заседания штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Иркутской области. Это отгрузка угля в восточном направлении. Нас в поддержало Правительство РФ и помощник президента Игорь Левитин. Мы провели переговоры с РЖД, с Олегом Белозеровым. Договорились держать ситуацию на постоянном контроле, согласовывать объемы по перевозке угля ежемесячно», — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В конце марта он принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» и обнародовал проблему экспорта угольной продукции компаний, расположенных в моногородах (Черемхово, Тулун).

Губернатор внес предложения: повысить экспортные квоты на отгрузку угля из Иркутской области или компенсировать экономические потери за счет средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Кобзев на фоне давления антироссийских санкций выступил с инициативой сформировать и реализовать сводный межрегиональный заказ регионов Сибирского федерального округа.

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