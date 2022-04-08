Калачинский район, Омская область, 8 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Омской области ранее судимый житель Калачинского района подозревается в развращении детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в следственном управлении СКР по региону.

Pixabay.com В наручниках

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Установлено, что к преступлению причастен 59-летний мужчина, ранее судимый за развратные и сексуальные действия в отношении собственной дочери. Он был судим в 2009 году.

По версии следствия, мужчина освободился из мест лишения свободы и вновь пошёл на преступление. В 2021 году и в марте 2022 года он совершал действия сексуального характера в отношении троих детей своей бывшей сожительницы. Также он надругался над двумя детьми, с родителями которых был в приятельских отношениях.

Чтобы дети никому не рассказывали о произошедшем, злоумышленник давал им деньги и дарил подарки. О преступлении стало известно лишь в апреле 2022 года. Родственники увидели переписку в телефоне у ребёнка.

Мужчина задержан. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии осуждён житель Хабезского района, изнасиловавший десятилетнюю девочку.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии вынесен приговор насильнику десятилетней девочки