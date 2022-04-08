Ярославль, , 10:12 — REGNUM 7 апреля в Ярославском художественном музее прошла презентация книги Яна Левина «Четырнадцать японских кораблей или Приключения расторопных ярославцев на рубеже эпох». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артур Ефремов, председатель муниципалитета Ярославля

Известный ярославский краевед, коллекционер, предприниматель и путешественник ушёл из жизни в 2021 году в возрасте 39 лет. Друзья и коллеги решили продолжить его дела. Новая книга создана на основе заметок Яна Левина, оставшихся на форумах и в социальных сетях. Недостающие элементы повествования воссозданы в ходе интервью с его родными и близкими. Как и все остальные книги Левина, эта написана от первого лица и посвящена истории становления автора как предпринимателя — начиная от сбора бутылок и продажи игрушек из «Киндер-сюрпризов» в детстве и заканчивая открытием ресторана в Праге. Повествование охватывает период с 1990-х до конца 2010-х годов.

«У хорошей книги есть три основных качества. Первая — тема, которая нам интересна, цепляет нас. Ян Левин не придумывал темы. Он писал о реальных событиях, происходивших в его жизни. О нашей стране, о решениях и поступках, переломных моментах, которые коснулись его и его близких. Я не просто описывает эти явления. Человек достаточно авантюрный, он сам создавал свою жизнь в это переломное время. Люди, которые умеют делать, всегда привлекательны. Ян умел делать, и сделал за свою жизнь очень многое. Второе качество — стиль. Книга читается взахлеб. Бесконечное чувство юмора и самоирония позволяют Яну описывать сложные события своей жизни и жизни страны настолько лёгким языком, что мы не перестаём улыбаться. Только он может рассказать о собственном избиении так, чтобы мы над этим смеялись. Третье качество хорошей книги — её актуальность. События, описанные в таких книгах, судьбы героев, вызывают отклик в наших душах, мы можем проецировать их жизнь на себя. Книга «14 японских кораблей» представляет нам безграничное поле для таких проекций. Ян не просто описывает свою жизнь, каждый свой поступок он анализирует и мотивирует, отвечает на вопросы «почему?» и «зачем?». Давайте признаемся, в большинстве случаев мы этого не делаем. Прочитав книгу, вы не просто получите удовольствие, но и задумаетесь, зададитесь вопросами», — сказал на презентации друг Яна Левина, председатель попечительского совета «Фонда Яна Левина» Артур Мовсисян.

На презентации

Место презентации выбрано не случайно: в юности Ян Левин работал лаборантом в Ярославском художественном музее, этот эпизод также описан в новом издании.

Автором концепции книги и её редактором выступил ярославский журналист и писатель Антон Голицын, иллюстрации создал ярославский художник Владимир Куров, дизайн выполнил Михаил Бороздинский.

На открытии выступил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

«Я не был близко знаком с Яном, но мы общались в социальных сетях. Я запомнил его как настоящего рыцаря Ярославля, рыцаря без страха и упрёка. Он очень любил свой город, старался делать его лучше, и, что для меня было необычно, никогда ничего не просил у власти, всегда делал всё сам. Очень печально, что его нет с нами, и прекрасно, что его дело продолжается», — сказал на презентации председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Евгения Конуркина

Ожидается, что книга не будет последней. В Ярославле зарегистрирован «Фонд истории и краеведения имени Яна Левина», учредителем которого выступила жена автора Дарья Левина. Фонд займётся переизданием ранее вышедших книг Яна, завершением начатых проектов, развитием его идей.

«Фонд продолжит занимался тем, чем занимался Ян. Эта та часть его деятельности, которая не была связанна с бизнесом: издание книг, экскурсии по городу, создание интересных городских деталей, просвещение. Цели такие же, какие были у Яна — менять мир вокруг себя, делать лучше город, помогать тому, кто интересуется тем, чем интересовался он», — рассказала член правления «Фонда Яна Левина» Евгения Конуркина.

Презентация книги Яна Левина в Ярославском художественном музее

Главной задачей «Фонд Яна Левина» видит создание музея, в котором будет представлена коллекция, собранная Яном Левиным: дореволюционные страховые доски, городские детали, старинные географические карты и другие предметы. Часть из них уже выставлялась в Музее истории города Ярославля на выставке «Факел Просвещения. Из коллекции Яна Левина» в феврале этого года. Рабочее название музея — «Сто деталей Ярославля».

Создатели фонда надеются, что средства на организацию музея соберут сами ярославцы, для этого открыт сайт, где опубликованы реквизиты расчётного счёта для пожертвований.

Выступление Стаса Майнугина

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле открылась выставка коллекции Яна Левина