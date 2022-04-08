* талибами — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 8 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Семьи двух девочек, задержанных в афганской провинции Бамиан, сообщили Afghanistan International, что их дочери были освобождены благодаря посредничеству губернатора провинции. Судьба остальных задержанных девушек неизвестна.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Напомним, 7 апреля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали более десятка девушек и женщин, протестовавших на прошлой неделе.

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Освобожденные девушки дали обещание разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не участвовать в протестах и не давать интервью СМИ.

На прошлой неделе женщины присутствовали на митинге, организованном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против замораживания афганских активов. Однако вместо этого участницы акции сорвали транспаранты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовали открытия школ для девочек.