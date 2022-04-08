Симферополь, , 09:34 — REGNUM Крымская наступательная операция, начавшаяся 8 апреля 1944 года, завершилась разгромом врага и полным освобождением полуострова. Она стала одним из значительных шагов к разгрому гитлеровской Германии. Об этом 8 апреля заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

«8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция, которая завершилась полным разгромом группировки немецко-фашистских войск, насчитывавшей около 200 тысяч человек. Уже в середине апреля наши войска очистили от противника практически весь Крым и вышли к Севастополю. 9 мая город был освобожден, а 12 мая врага добили на мысе Херсонес», — написал Аксёнов.

«Освобождение полуострова стало значительным шагом на пути к окончательному разгрому нацистской Германии, повлияло на ход всей Второй мировой войны. Наши воины проявили беспримерное мужество и массовый героизм, большой вклад в разгром фашистов внесли крымские партизаны и подпольщики», — добавил глава региона.

Аксёнов подчеркнул, что эта дата, как и все, связанные с Великой Отечественной войной, — для граждан России больше, чем просто история, это одна из основ идентичности.

«Это та внутренняя духовная «крепость», которая помогла крымчанам выстоять и вернуться домой в Россию. И сегодня осознание того, что в нас течет кровь победителей, помогает нашим воинам-освободителям громить фашизм на Украине. Они, как и их прадеды, делают правое и святое дело. А значит, победа будет за нами», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации Украины.