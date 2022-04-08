Донецк, , 09:34 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщило 8 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:20 (совпадает с мск) — н. п. Новолуганское — н. п. Гольмовский: выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.