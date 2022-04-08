Самара, , 09:40 — REGNUM 652 летних лагеря для детей намерены открыть в текущем году в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного родительского собрания.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации департамента информационной политики региона, 31 марта в области стартовала продажа путевок в летние лагеря по льготной программе, с возможностью компенсации 50% оплаты.

«В регионе нужно организовать детям качественный и полноценный отдых. В области планируется открыть 652 лагеря, где смогут отдохнуть более 56 тысяч детей. В областном бюджете на это предусмотрено почти 200 млн рублей», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также сообщил, что во время летних каникул в регионе намерены увеличить число образовательных и спортивных мероприятий для детей.

Азаров подчеркнул, что в этом вопросе важна роль и включенность родителей. Он предложил участникам родительских комитетов принять участие в оценке готовности оздоровительных учреждений к приему ребят.