Волгоград, 8 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В колонию строгого режима отправили жителя Волгограда, осуждённого за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В феврале 2021 года мужчина приобрёл наркотическую смесь, содержащую психотропные вещества. Он «поделился» наркотиком с подростком, и сбыл «дозу» несовершеннолетней девушке, которая впоследствии скончалась от отравления запрещёнными веществами.

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил мужчину к 12 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, учитывая отягощающие обстоятельства в виде смерти девушки.

Осуждённый и его защитник обжаловали приговор.

Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.