Ярославль, , 09:35 — REGNUM В Ярославле полиция задержала мужчину, совершившего серию краж смартфонов из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Смартфоны DariuszSankowski

Заявления были поданы представителями компаний.

«В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый — ранее судимый 32-летний местный житель. Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что во время посещения офиса продаж дожидался, пока продавцы-консультанты отвлекутся, затем просовывал руку в витрину и незаметно извлекал смартфон. В дальнейшем похищенные гаджеты он продавал неизвестным», — пояснили в пресс-службе ярославской полиции.

Общий ущерб составил 180 тысяч рублей. Сейчас расследование продолжается.