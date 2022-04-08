п. Еленовка, , 09:30 — REGNUM Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу из артиллерии со стороны киевских вооруженных формирований. Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вероятность того, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, мала.

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