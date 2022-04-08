Томск, , 09:30 — REGNUM В Томске суд удовлетворил требования прокуратуры о сокращении срока расселения 20 аварийных многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Томской области.

Томск

По данным ведомства, в сентябре 2021 года власти города признали дома аварийными и подлежащими сносу. Срок их расселения был установлен до 31 декабря 2025 года.

«Вместе с тем физический износ зданий составил более 70%, несущие конструкции и внутридомовые инженерные системы находятся в аварийном состоянии, эксплуатация многоквартирных домов является небезопасной», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием установить более «разумный» срок расселения. Судья эти доводы признал убедительными и удовлетворил иск в полном объёме.