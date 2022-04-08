Барнаул, , 09:30 — REGNUM Сотрудники КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул» собрали гуманитарную помощь для военнослужащих российских Вооруженных сил участвующих в спецоперации на территории Украины. Об этом 8 апреля информирует телеграм-канал мэрии города. Силами сотрудников удалось собрать два десятка коробок с продовольственными и непродовольственными товарами для наших защитников.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«В каждую коробку были вложены письма со словами поддержки и рисунки для солдат, от детей сотрудников родильного дома. Дети желали солдатам здоровья и скорейшего возвращения домой!» — пояснила член комитета по социальной политике Барнаульской Думы от партии «Единая Россия», главный врач КГБУЗ «Родильный дом № 2 Людмила Ананьина. Всю собранную помощь доставили в краевое отделение Союза женщин России, откуда ценный груз отправится в сторону границы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известили об отправке гуманитарного груза на Донбасс.

Читайте также: Барнаул отправил гуманитарный груз для Донбасса