Бамиан, Афганистан, 8 апреля 2022, 09:29 — REGNUM Источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждают, что участницы протестов в афганской провинции Бамиан находятся под стражей. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Некоторые представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что в Бамиане было задержано несколько женщин и в отношении них ведётся расследование.
Сообщается, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержала женщин с целью выяснения причин срыва акции в поддержку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время радикалы заявили, что женщин освободили после проведения расследования.
Однако некоторые источники утверждают, что женщины до сих пор находятся под стражей и нет сведений об их нынешнем положении.