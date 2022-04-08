Оренбург, 8 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На главной площади Оренбурга продолжается монтаж трибун к 9 Мая. Как сообщает пресс-служб мэрии, у оренбуржцев нет причин беспокоиться за безопасность трибун.

пресс-служба администрации Оренбурга Монтаж трибун в Оренбурге

Горожане опасаются, что конструкции не надежны. Ответ на это дал директор МАУ «Центр городских мероприятий» Александр Денисов.

«Плитки под диагональные опоры были установлены на начальном этапе монтажа конструкций для тента в связи с неровным рельефом. Они необходимы на этапе сборки конструкций, потом их уберут. Основные фермовые опоры установлены на жесткое основание без применения плиток. В дальнейшем все конструкции теневого навеса и самих трибун будут зафиксированы бетонными блоками», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, монтаж трибун ко Дню Победы начался в конце марта. Завершат работы в середине апреля. Четыре крытые трибуны рассчитаны на 3,5 тыс. человек.