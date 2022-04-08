Европа совершает самострел, а в России всё стабильно — мнение
Благовещенск, 8 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Мэр Благовещенска Олег Имамеев назвал меры, озвученные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, хорошо продуманными, конкретными и совершенно не популистскими. Об это градоначальник написал 8 апреля в своём телеграм-канале.
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Особое внимание он обратил на тот факт, что курс доллара уже находится на той же отметке, на которой был до начала спецоперации в защиту Донбасса. Олег Имамеев также уверен, что ни одна страна мира, кроме России, не выдержала бы такого беспрецедентного давления.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов уверен, что в регионе есть всё необходимое для того, чтобы противостоять санкциям и продолжать развиваться. Особый акцент будут делать на обеспечение амурчан жильём и расселение из ветхих домов. В регионе также намерены продолжать строить и модернизировать дороги, благоустраивать дворы.