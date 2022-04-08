Исламабад, 8 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Решение президента о роспуске Национального собрания (парламента) Пакистана отменено Верховным судом страны, 7 апреля передал телеканал Geo-TV.

ИА REGNUM Пакистан

Судебная инстанция признала соответствующий указ главы государства «противоречащим конституции». Национальное собрание было распущено 3 апреля.

Кроме того, суд отменил результаты голосования по вотуму недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану и обязал созвать 9 апреля заседание по новому рассмотрению о дальнейшей работе Хана на посту главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Имран Хан заявил, что получил от властей США письмо с угрозами в свой адрес. Вместе с тем он отметил, что не намерен уходить с должности.