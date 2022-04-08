В Саратовской области ресторанам разрешили работать круглосуточно
Саратов, 8 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время отменили в Саратовской области. Соответствующее постановление подписал 8 апреля председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Ресторан
По предложению главного санитарного врача области и в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки снимается ограничение на работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области упростили санитарные требования к работе туристических баз и баз отдыха.
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