На Колыме родились Лука-Николае, Урсула, Аиша и Сэм
Магадан, 8 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За три месяца в отделах ЗАГС Магаданской области зарегистрировано 289 рождений, в том числе одна двойня.
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Самые популярные имена для мальчиков — Роман, Максим, Артём, Михаил, Лев. Девочек чаще называли именами: Алиса, Мария, Екатерина, Елизавета, София.
Отмечается, что мальчиков рождается чуть больше, чем чем девочек.
Зафиксированы редкие имена: Гордей, Дамир, Радмир, Лука-Николае, Савва, Сэм, Ариана, Аиша, Илария, Мира, Нелли, Сара, Эльяна, Эмилианна, Урсула, Ханна, Ясмина, пишет «МП».
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году самыми популярными именами, которые давали новорождённым детям, стали София (2940 девочек) и Александр (2532 мальчика). Это мужское имя остаётся популярным 20 лет.