Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров приехали в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и встретились с проходящими там лечение после ранений российскими военнослужащими — участниками спецоперации по защите Донбасса.

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Для них и сотрудников академии, спасающих жизни и здоровье солдат и офицеров, артисты исполнили известные песни, читали стихи и рассказы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

«Для меня, как для доктора — это моя обязанность, мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая», — отметил Александр Розенбаум, в прошлом работавший врачом скорой помощи.

Андрей Зибров отметил, что выступление перед военнослужащими является его долгом. «Я считаю — это мой долг, как актёра, гражданина своего Отечества. Сомнений не было. <…> Ребята и мы все должны стоять на страже и защищать русский мир, русский язык, нашу многонациональную цивилизацию», — подчеркнул Зибров, создавший в кино немало образов российских военных.

Юрий Гальцев пожелал всем проходящим лечение военнослужащим скорейшего выздоровления.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

Ранее, 6 апреля, раненых в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Москве посетил заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров.

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