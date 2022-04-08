Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров приехали в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге и встретились с проходящими там лечение после ранений российскими военнослужащими — участниками спецоперации по защите Донбасса.

Pixabay.com Гитара

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Для них и сотрудников академии, спасающих жизни и здоровье солдат и офицеров, артисты исполнили известные песни, читали стихи и рассказы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для меня как для доктора — это моя обязанность, мой долг, и это моя правда, медицинская и человеческая», — отметил Александр Розенбаум, в прошлом работавший врачом скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3558819" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Андрей Зибров отметил, что выступление перед военнослужащими является его долгом. «Я считаю — это мой долг как актёра, гражданина своего Отечества. Сомнений не было. <…> Ребята и мы все должны стоять на страже и защищать русский мир, русский язык, нашу многонациональную цивилизацию», — подчеркнул Зибров, создавший в кино немало образов российских военных.

Юрий Гальцев пожелал всем проходящим лечение военнослужащим скорейшего выздоровления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3558819" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

Ранее, 6 апреля, раненых в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Москве посетил заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров.