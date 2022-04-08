Сеул, 8 апреля 2022, 09:34 — REGNUM Северной Корее следует отказаться от деятельности, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН, и вернуться за стол переговоров. К этому её призывает Республика Корея, заявил 8 апреля официальный представитель южнокорейского министерства объединения Чха Док Чхоль.

Сеул
Сеул
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«Если КНДР проведёт ядерные испытания, это станет грубым нарушением резолюций Совбеза ООН, это вызовет серьёзную угрозу для региона Северо-Восточной Азии и Корейского полуострова», — приводит слова чиновника агентство Yonhap.

Власти КНДР, предположительно, восстанавливают туннели на ядерном полигоне Пхунгери. Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о двух из четырёх туннелей на полигоне, подорванных в мае 2018 года.

Южнокорейское министерство объединения 8 апреля также выразило сожаление в связи с тем, что власти Северной Кореи в одностороннем порядке начали демонтировать отель в туристической зоне Кымгансан. Построенные здесь объекты, отметили в Сеуле, «символизируют сотрудничество Южной Кореи и КНДР».

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