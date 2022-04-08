Канберра, 8 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Каждый три года австралийские политики играют в одну популярную игру, которая называется музыкальные стулья, и каждые три года один из политиков теряет свой избирательный округ. О чем это значит, 8 апреля рассказали журналисты телеканала NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В отличии от многих стран избирательные округа в Австралии нарезаются независимо от административно-территориального деления, поскольку ключевым фактором является численность населения той или иной области. Население Австралии перемещается внутри страны регулярно, а это значит, что каждые выборы меняется состав как минимум двух округов: один формируется, а другой — перестает существовать.

На этих выборах своего округа уже лишился Винс Коннелли от Либеральной партии Австралии, который будет вынужден баллотироваться в Западной Австралии по округу Коуэна, который удерживается лейбористами.

Новый округ приобрела Виктория. Отмечается, что там либералы не смогут одержать победу, поскольку лейбористы прочно удерживают мандат исходя из результатов прошлых парламентских выборов.