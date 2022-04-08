Москва, 8 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Правительство России увеличило финансирование на выплаты жителям Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, приехавшим в Россию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Официальный портал Правительства Ростовской области Беженцы

Российские регионы получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей жителям ДНР, ЛНР и Украины, приехавшим в Россию.

«Курская область получит около 59,5 миллиона рублей, Воронежская область – 118,8 миллиона рублей, Белгородская область – 86,7 миллиона рублей, Ставропольский край – 61,6 миллиона рублей, Брянская область – 80,9 миллиона рублей, Краснодарский край – 103,7 миллиона рублей, Крым – 88,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с начала эвакуации мирного населения Донбасса помощь оказана более 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Людям оказывают помощь в размещении, оформлении единовременных выплат и документов. Беженцы остаются на Дону и выезжают в другие регионы России.