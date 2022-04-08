Глендейл, США, , 09:21 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Талисман «Ванкувер Кэнакс» (сс) 3dpete

В составе «Ванкувера» по дублю оформили форварды Алекс Чиассон и Бо Хорват. Ещё одну шайбу забросил Элиас Петтерссон. Российский форвард Василий Подколзин отдал две результативные передачи.

В составе «Аризоны» точным броском отметился нападающий Ник Шмальц.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 49 очками.

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