Канберра, , 09:24 — REGNUM Депутат Палаты представителей Австралии Эндрю Ги от Националистической партии раздал школьникам таблицы с числами, на которых были изображены его имя и фотография. Многие оценили данный предвыборный шаг политика как недостойный. Об этом сообщила 8 апреля радиостанция ABC.

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Как выяснилось, детям раздали агитационные материалы в одной из общеобразовательных школ, расположенных в Новом Южном Уэльсе, в округе, в котором Ги намерен переизбраться.

Политолог Доминик Осалливан из Университета Чарльза Стерта в интервью радиостанции отметил, что материал «совершенно неправильный» и его следует изъять из школ. По его данным, плакаты предназначались для маленьких детей в возрасте от пяти до семи лет.

«[Маленькие дети] не обладают навыками критического мышления или пониманием окружающего мира, чтобы действительно понять, что значит поддерживать одного депутата парламента или другого», — объяснил Осалливан.

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