Сеул, , 09:21 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет 8 апреля телефонные переговоры с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

Томас Бах Republic of Korea

Известно, что с момента избрания это первые переговоры Юн Сок Ёля с главой международной организации.

В ходе переговоров избранный президент Южной Кореи намерен выразить благодарность главе МОК за отправку поздравительного письма, а также обсудить двустороннее сотрудничество в связи с проведением в Южной Корее Зимних юношеских Олимпийских игр в 2024 году.