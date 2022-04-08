Кемерово, , 09:20 — REGNUM В Кемеровской области в 11:50 (время местное) сегодня, 8 апреля, на шахте «Талдинская-Западная 1» произошла авария. Об этом сообщили в АО «СУЭК-Кузбасс».

В шахте Afedchenko

«Произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего затруднён выход двух работников из тупиковой горной выработки, — уточнили в компании. — С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объёме. Угрозы жизни и здоровью работников нет. На месте работает два отделения горноспасателей».

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению доступа, задействованы все имеющиеся ресурсы.