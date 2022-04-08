Донецк, , 09:19 — REGNUM Украинские войска совершили два новых обстрела донецкого города Ясиноватая. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 6:58 с украинских позиций в Авдеевке по Ясиноватой выпущено 25 ракет из БМ-21 «Град». В 8:25 с этой же точки заработала артиллерия — в город попали шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, здание администрации Ясиноватой загорелось в результате обстрелов. Сейчас огонь потушен. В городе без энергоснабжения остаются свыше 4,7 тыс. абонентов.