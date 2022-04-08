Якутск, 8 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Таттинском районе Якутии в 10 км от села Ытык-Кюель перевернулся автомобиль, в котором находились четыре ребёнка. Несовершеннолетние не были пристёгнуты ремнями безопасности, сообщило управление ГТБДД республики.

ДТП

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ДТП произошло 7 апреля. За рулём находился 30-летний водитель, который ехал быстро и не справился с управлением. Его пассажирам было 12−16 лет, самый старший ребёнок получил тяжёлые травмы.

Сильно пострадавшая девочка доставлена в Якутск рейсом санавиации. Остальные несовершеннолетние не были травмированы. Водитель также не пострадал. Известно, что он был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Томпонском районе Якутии грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и сшиб Toyota Ipsum. Водитель «легковушки» погиб.