Уфа, 8 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Первым заместителем главы администрации Уфы назначен Сергей Кожевников. Об этом 8 апреля сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.

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«Вопросы ЖКХ и благоустройства Уфы для меня стоят на первом месте. Поэтому кандидатуру на должность Первого заместителя выбирал тщательно. Поздравляю Кожевникова Сергея Петровича с назначением», — сообщил Мавлиев.

Он добавил, что Кожевников является авторитетным и компетентным руководителем, который делами заслужил доверие жителей и коллег, он с 2015 года занимал должность главыадминистрации Калининского района, поэтому имеет управленческий опыт.

Мавлиев пожелал чиновнику плодотворной работы и новых побед.

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