Канберра, , 09:21 — REGNUM Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Университета Маккуори, финансируемого правительством Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), в настоящее время в социальных сетях можно зафиксировать «статистически значимое» увеличение количества обсуждений пользователями теорий заговора, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 8 апреля сообщила радиостанция ABC.

Заговор

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«Эксперты обеспокоены тем, что это может дать крайне правым экстремистам более широкий круг для привлечения новых сторонников, способствовать распространению расизма и подорвать доверие к правительству и демократическим институтам», — пишут журналисты.

«Я бы назвала это экстремизмом с антиправительственной окраской, и я бы рассматривала это как новую форму экстремизма. Некоторые страны, такие как Германия, обозначили это как отдельную категорию в своей оценке угроз со стороны своих спецслужб», — заявила в эфире радиостанции Катя Теодоракис, глава антитеррористической программы на базе Института стратегической политики по борьбе с терроризмом.