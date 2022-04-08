* Талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 8 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Бамиан сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 11 женщин по обвинению в срыве акции в поддержку движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».

Connor Tarter Арест

Согласно этим источникам, сначала были арестованы три женщины, сорвавшие транспаранты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем — восемь других женщин по обвинению в срыве акции. По словам собеседников, судьба этих женщин неизвестна.

Читайте также: Женщины сорвали митинг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бамиан

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались организовать протесты женщин Бамиана против замораживания Соединёнными Штатами валютных резервов Афганистана. Но когда в ходе акции одна из женщин потребовала вновь открыть школы для девочек старше шестого класса, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко пресекли её выступление, и участники акция были разогнаны.

Кроме того, на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как разгневанные женщины срывают транспаранты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане пока не дали каких-либо комментариев. Они ничего не говорят о задержании женщин.

Напомним, что несколько месяцев назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали участниц акций протеста в Кабуле и Мазари-Шарифе и принудили их дать заявления о том, что они поддались влиянию извне и больше не будут предпринимать каких-либо действий против нынешнего режима.