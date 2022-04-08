Магас, , 09:16 — REGNUM В Ингушетии отмечается снижение уровня безработицы. За прошедший год уровень регистрируемой безработицы снизился на 4,6%, составив 13,2%, сообщили 8 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если на 1 апреля 2022 года уровень регистрируемой безработицы составил 13,2%, то в аналогичном периоде 2021 года он составлял 17,8%. Таким образом, снижения уровня регистрируемой безработицы по сравнению с 2021 годом составило 4,6%», — говорится в сообщении.

При этом к 1 апреля 2022 года в органах занятости были зарегистрированы 35 389 человек, ищущих работу, из них был признан безработным 35 121 человек. Это на 11 095 человек меньше, чем годом ранее.

Между тем уровень общей безработицы в Ингушетии все еще выше, чем в остальных субъектах РФ. Он составляет 29,3%. Власти республики планируют за счет поддержки из федерального центра и реализации инвестиционных проектов трудоустроить в 2022 году более 11 тыс. человек.