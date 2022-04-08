Казань, 8 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Рост цен на основные продукты питания, в том числе на овощи вновь зарегистрирован в Татарии. Цены за неделю (25 марта — 1 апреля) опубликованы Татарстанстатом.

Овощи

По официальным данным на 1 апреля, наибольший рост цен зафиксирован на капусту (+20,73%). Один килограмм белокочанной стоил в республике 97,86 рублей. В лидерах по росту цен оказались также лук репчатый (+18,45%, или 49,12 руб./кг), морковь (+15,17%, или 59,95 руб./кг), свёкла (+12,29%, или 59,37 руб./кг), картофель реализуется по 50,12 рублей за килограмм (+4,98%).

Подешевели за неделю огурцы (-6,98%), бананы (-1,08%), помидоры (-0,8%), сосиски (-0,57%), колбаса полукопченая (-0,44%), чай черный (-0,36%). В начале апреля килограмм свежих огурцов в республике стоил 146,78 рублей, бананы — 114,89, помидоры свежие — 236,42 рублей, сосиски, сардельки — 358,13, полукопченая колбаса — 474,57 рублей, чай черный байховый — 961,32.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на казанских заправках средняя цена на бензин марки АИ-92 в начале апреля опустилась на 15 копеек и составила 46,1 рублей за литр. Этот же объем дизтоплива теперь стоит 52,4 рубля (-2 копейки).

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