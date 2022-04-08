Пермь, , 09:13 — REGNUM В Перми проектировщик назвал три варианта размещения нового моста через реку Кама и назвал наиболее перспективный вариант. Об этом сообщают СМИ.

Мост через Каму Alexander Maltsev

В частности, предлагается реализовать проект в створе улицы Крисанова. Этот вариант считался основным на старте проектно-изыскательных работ.

Еще один проект предусматривает строительство в створе ул. Восстания. Третий вариант – возведение инженерного сооружения в створе ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. Этот проект назван приоритетным.

Представитель проектировщика подчеркнул, что этот вариант с учетом развития дорожной сети по улиц Строителей и Пушкина позволит получить закольцованное движение между ул. Попова и новым мостом. Это вариант оптимален с точки зрения транспортного сообщения, безопасности судоходства и позволит существенно сэкономить на изъятии земельных участков и недвижимости.

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