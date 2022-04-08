Севастополь, , 09:13 — REGNUM Пять пассажирских катеров намерены приобрести в течение ближайших четырёх лет власти Севастополя. Обновление морского пассажирского транспорта запланировано до 2026 года.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Заключён контракт сумму 2,3 млрд рублей со сроком действия до 2026 года на поставку пяти катеров, которые лягут в основу восстановления морского пассажирского транспорта», — приводит издание «Новый Севастополь» сообщение городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в 2021 году севастопольские власти заявляли о планах по закупке пяти судов в течение года.