Севастополь, 8 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Пять пассажирских катеров намерены приобрести в течение ближайших четырёх лет власти Севастополя. Обновление морского пассажирского транспорта запланировано до 2026 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Заключён контракт сумму 2,3 млрд рублей со сроком действия до 2026 года на поставку пяти катеров, которые лягут в основу восстановления морского пассажирского транспорта», — приводит издание «Новый Севастополь» сообщение городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в 2021 году севастопольские власти заявляли о планах по закупке пяти судов в течение года.