Рим, , 09:13 — REGNUM Введение санкций против России может сорвать восстановление туристической отрасли Италии, сообщает The Guardian.

Флаг Италии

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Издание приводит слова преподавателя кафедры бизнеса и менеджмента Университета Луис в Риме Микеле Костабиле, который рассказал, что туристы из России оказывают влияние на отрасль.

Эксперт заявил, что в среднем российские туристы остаются в Италии на пять или более дней, а не на два-три дня, как гости из других стран. При этом ежедневные расходы в среднем на 65% выше, чем у других туристов.

Другой проблемой для экономики Италии может стать отсутствие импорта товаров в Россию, говорится в материале.