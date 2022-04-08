Канберра, , 09:16 — REGNUM 8 апреля председатель партии Объединенной партии Австралии Клайв Палмер после представления бюджета отправился в Национальном пресс-клуб, чтобы рассказать журналистам о своим планах в преддверии выборов. Неожиданно для всех в ходе пресс-конференции, выяснилось, что Палмер возглавляет «самую крупную партию Австралии», передает радиостанция ABC.

Австралия

«Число членов Объединенной австралийской партии превысило 70 000 человек, что делает ее крупнейшей политической партией в Австралии», — сказал политик.

Однако журналисты ABC, тут же вспомнили, что месяц назад Палмер называл цифру в 80 000 человек. В Австралийской избирательной комиссии заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть заявления политика, поскольку они не могут собирать и верифицировать подобные данные.

Чтобы стать членов Объединенной партии Австралии гражданам необходимо всего лишь заполнить онлайн-форму на официальном вебсайте. Никаких членских взносов не предусмотрено.

Сейчас у партии всего лишь одно место в Палате представителей Австралии.