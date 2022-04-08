Чебоксары, , 09:34 — REGNUM Любая уступка и компромисс с Западом и Украиной будет восприниматься, минимум, как признак слабости России, а в худшем — поражение. Но самое опасное, что русский народ может не понять подобные действия. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарий напомнил, что Россия перед началом военной специальной операции на Украине несколько лет пыталась «достучаться до украинских властей».

«Пробовали сначала языком переговоров, затем — предупреждений, последней каплей стал ультиматум, но украинские власти не поняли, и Россию вынудили пойти на силовое решение конфликта. Менталитет русского народа таков, что если уж мы ввязались, то любой путь, кроме победы, для нас не приемлем. Если начали, то надо доводить дело до конца», — считает Владислав Солдатов.

Он напомнил, что история, в том числе «из недавнего прошлого», уже не раз показывала, к чему приводит «слабость правителей», которые идут на уступки. В частности, в 1905 году Русско-японская война, а затем и Первая мировая война, где царь с правительством «шли на уступки», привели к поражению и стали предвестниками революции и слома всей мировой системы, распада ряда государств.

«На мой взгляд, компромиссы и уступки будут неправильно истолкованы всеми сторонами, но самое опасное — что русский народ может не понять . Либеральное крыло пытается толкнуть президента на путь компромиссов, но это, на мой взгляд, ошибочный путь. В то же время США со своими европейскими союзниками, которые «подмяты» под НАТО и Америку, диктуют свои условия с позиции силы. И любая уступка ими воспринимается как признак слабости, поэтому надо быть очень аккуратными. Как говорили наши предки, семь раз отмерь — один отрежь. Нужно семь раз подумать о последствиях любого компромисса», — высказал мнение депутат Госсовета Чувашии.

Владислав Солдатов Cap.ru

Он также отметил, что Западу не стоит «будить русского медведя», иначе он «проснётся и всем накостыляет так, что мало не покажется»:

«А если разбудили, то не провоцируйте, не злите — задобрите или бегите. Угрозами загнать обратно «в берлогу» не получится, не раз такое было в истории. Если страны Запада хотят ещё раз попробовать, то всё может зайти слишком далеко».

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