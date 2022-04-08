Народ может не понять — о «самом опасном» в уступках по Украине
Чебоксары, 8 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Любая уступка и компромисс с Западом и Украиной будет восприниматься, минимум, как признак слабости России, а в худшем — поражение. Но самое опасное, что русский народ может не понять подобные действия. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
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Парламентарий напомнил, что Россия перед началом военной специальной операции на Украине несколько лет пыталась «достучаться до украинских властей».
Он напомнил, что история, в том числе «из недавнего прошлого», уже не раз показывала, к чему приводит «слабость правителей», которые идут на уступки. В частности, в 1905 году Русско-японская война, а затем и Первая мировая война, где царь с правительством «шли на уступки», привели к поражению и стали предвестниками революции и слома всей мировой системы, распада ряда государств.
Он также отметил, что Западу не стоит «будить русского медведя», иначе он «проснётся и всем накостыляет так, что мало не покажется»:
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