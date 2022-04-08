Нерчинск, Забайкальский край, , 09:12 — REGNUM Министерство культуры Забайкальского края известило о намерении поддержать межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй» — проект Нерчинской районной общественной организации «Развитие». Как сообщает 8 апреля министерство культуры региона, речь идёт об одним из победителей конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.

Забайкалье. «Казачий разгуляй» Министерство культуры Забайкалья

«Межрайонный фестиваль «Казачий разгуляй», приуроченный к объявленному в России Году народного искусства и материального культурного наследия, планируется провести в конце лета. Это совместный проект общественной организации поддержки гражданских инициатив «Развитие», Нерчинского краеведческого музея, администраций города и района, — рассказали в Нерчинском музее. — В ходе подготовки к фестивалю состоится краевой заочный конкурс для образовательных учреждений и учреждений культуры Забайкальского края «Где казак, там и слава!».

Организаторы отметили, что мероприятие будет проводиться в форме народных гуляний, где каждое поселение представит свою станицу.

«Конкурс казачьих станиц будет включать в себя выставки работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства, демонстрацию обрядов и элементов военного искусства казаков, исполнение песен и танцев, угощение блюдами казачьей кухни», — сообщили координаторы проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке действует семь казачьих округов, один казачий отдел. В Хабаровском крае образована 31 казачья организация. Регион находится на втором месте по их количеству на территории Дальневосточного федерального округа. В семи общеобразовательных школах края работают 30 классов казачьей кадетской направленности, в которых обучаются более 600 школьников.

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