Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Указ о назначении бывшего первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева новым послом республики в Китае подписал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба казахского лидера.

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«Нурышев Шахрат Шакизатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике», — говорится в документе.

При этом ранее Токаев освободил Нурышева от должности первого замглавы МИД Казахстана и освободил Габита Койшибаева от должности посла республики в Китае, назначив его послом Казахстана в Монголии.

Отметим, Шахрат Нурышев уже занимал должность посла Казахстана в КНР с 2015 по 2019 годы и с октября 2019 года был назначен заместителем министра иностранных дел республики.