Москва, 8 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Российские военные привезли свыше 60 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области, сообщили 8 апреля в Минобороны России.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям города и его окрестностей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, уточнили в Минобороны.