Брюссель, , 09:10 — REGNUM Испания и Марокко открывают новый этап в своих двусторонних отношениях. Об этом в ходе встречи с испанскими СМИ в штаб-квартире НАТО заявил глава МИД Испаниии Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

«Сегодня я считаю, что не только кризис подходит к концу, но и открывается новый этап в отношениях между Испанией и Марокко, причем наилучшим образом — при личном участии короля Марокко», — сказал Альбарес.

По его словам, король Марокко Мухаммед VI лично засвидетельствовал окончание кризиса между двумя странами.