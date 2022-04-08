Брюссель, 8 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Испания и Марокко открывают новый этап в своих двусторонних отношениях. Об этом в ходе встречи с испанскими СМИ в штаб-квартире НАТО заявил глава МИД Испаниии Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

«Сегодня я считаю, что не только кризис подходит к концу, но и открывается новый этап в отношениях между Испанией и Марокко, причем наилучшим образом — при личном участии короля Марокко», — сказал Альбарес.

По его словам, король Марокко Мухаммед VI лично засвидетельствовал окончание кризиса между двумя странами.